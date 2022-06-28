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Gündem Bakan Koca'dan 'Maske geri mi dönecek?' sorusuna yanıt geldi
Gündem

Bakan Koca'dan 'Maske geri mi dönecek?' sorusuna yanıt geldi

“Önümüzdeki aylarda maske geri mi dönecek” sorusu yöneltilen Bakan Koca, hastalığın artık grip gibi seyrettiğini ancak ileri yaştakiler ve kronik rahatsızlığı olanlarda COVID-19’un risk oluşturmaya devam ettiğini söyledi. Koca, “Vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da hastane yükündeki azalış yine sürmektedir.” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 15:59:00 -
Bakan Koca'dan 'Maske geri mi dönecek?' sorusuna yanıt geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Koca, “Önümüzdeki aylarda maske geri mi dönecek” sorusu yöneltilmesi üzerine, hastalığın artık grip gibi seyrettiğini fakat ileri yaştakiler ve kronik rahatsızlığı olanlarda COVID-19’un risk oluşturmaya yine devam ettiğini ifade etti. Risk grubunda olanların kişisel tedbirlere dikkat etmelerinin önem arz ettiğine vurgu yapan Bakan Koca, “grip öneminde” olan hastalığın toplumsal anlamda endişe sebebi olmaktan çıktığını kaydetti. Bakan Koca ayrıca, “Vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da, bunun tam tersine, hastane yükündeki azalış yine sürmektedir. Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun.” ifadelerini kullandı.

“Hekim ve hasta açısından adil bir düzenleme yapıldı”

Geçen hafta hekimlerle yaptığı toplantıdaki açıklamalarına yönelik olarak yöneltilen, “Hekimlik mesleğinin icrası dünyada hangi bakımdan zorlaşıyor.” sorusuna da yanıt veren Sağlık Bakanı Koca şunları kaydetti:

“Tüm dünyada tıp, Malpraktis davaları sebebiyle sigorta şirketleri ve avukatlar arasında sıkışmış durumda. Bu nedenle tüm dünyada, giderek hekimler mesleğini yapamaz hale gelmekte. ABD dâhil, konuya duyarlı ülkelerin hiçbiri bu sorunu çözemediler. Oralarda sigorta şirketlerine prim ödenmesi üzerinden bir yöntem geliştirildi. Biz ise Türkiye olarak, dünyanın yapamadığını yaptık. Yeni çıkarılan Malpraktis yasası son derece önemli. Malpraktis davasından doğan tazminatı devlet üstleniyor. Ne hastamız ne hekim mağdur oluyor. Kasıt olmadığı müddetçe tazminatın hekime rücu edilmediği bir düzenlemeyle sorunu bitirdik. Bu sorun yüzünden, Türk hekimlerinin uygulamadaki başarılarının da tehlikeye girmeye başlayacağı bir dönem gelmekteydi. Eğer bu yasa çıkmamış olsaydı süreçte bizi bekleyen sonuç buydu. Hekim ve hasta açısından adil bir düzenleme yapıldı.”

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Yorumlar

okur

aklınızdan bile geçirmeyin,yahu hiç akletmiyormuyuz,şu an gündüzleri sıcak fakat geceleri serin geçiyor,bir çoğumuz camları açık yatıyoruz farkında olmadan üşütüyoruz,bu soğuk algınlığı daha önceki yüzyıllardada olduğu gibi "GRİBE"çeviriyor,ne kovidi,ne salgını geçin bunları,bunu uyduranların babası olan GATES bile açıkladı,bu normal bir virüsmüş anlayamamışız diye açıklama yapmadımı?daha ne diye fitneyi devam ettirmenin peşine düşüyorsunuz,pandemi yalanından dünyanın düzenini bozup herşeyi ateş pahası yaptılar,artık zokayı yutmayalım,akıllı olalım...
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