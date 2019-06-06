Bakan Koca’dan, Diyetisyenler Günü mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi twitter hesabından 6 Haziran Diyetisyenler Günü ile ilgili paylaşımda bulundu.06 Haziran 2019 Perşembe 10:03
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi twitter hesabından 6 Haziran Diyetisyenler Günü ile ilgili paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, Diyetisyenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Sağlığımızın korunması ve geliştirilmesinde önemli katkıları olan, sağlıklı ve dengeli beslenme hususunda toplumu bilinçlendiren tüm diyetisyenlerimizin 6 Haziran Diyetisyenler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kaydetti.
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