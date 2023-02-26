  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bakan Koca'dan depremzedelere ziyaret
Yerel

Bakan Koca'dan depremzedelere ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye'de depremzedeleri ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 16:19:00 -
Bakan Koca'dan depremzedelere ziyaret

Masal Park yanında kurulan geçici barınma merkezini ziyaret eden Bakan Koca, çadırda kalan vatandaşlarla sohbet ederek, sorunlarını dinledi. Bakan Koca, oyuncak hediye ettiği çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Merkezde görevli sağlık personeliyle de bir araya gelen Bakan Koca, daha sonra yapımı tamamlanan ve kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacak olan 600 yataklı Osmaniye Devlet Hastanesi binasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Fahrettin Koca'dan deprem bölgesi için kritik uyarı: İhmal etmeyin
Bakan Fahrettin Koca'dan deprem bölgesi için kritik uyarı: İhmal etmeyin

Gündem

Bakan Fahrettin Koca'dan deprem bölgesi için kritik uyarı: İhmal etmeyin

Yaşlı depremzede kadın bir anda Bakan Koca'nın önüne çıkıp...
Yaşlı depremzede kadın bir anda Bakan Koca'nın önüne çıkıp...

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaşlı depremzede kadın bir anda Bakan Koca'nın önüne çıkıp...

Bakan Koca'dan açıklama: Aşılama yapılıyor
Bakan Koca'dan açıklama: Aşılama yapılıyor

Gündem

Bakan Koca'dan açıklama: Aşılama yapılıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23