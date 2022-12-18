Bakan Koca'dan depreme ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen depremde, şu ana kadar kurumlarına herhangi olumsuz bir çağrı gelmediğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir. Geçmiş olsun Hatay." ifadelerini kullandı.