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Sağlık Bakan Koca'dan 'aşı' açıklaması: Kaç milyon doz aşı geldi? Ne zaman uygulanacak?
Sağlık

Bakan Koca'dan 'aşı' açıklaması: Kaç milyon doz aşı geldi? Ne zaman uygulanacak?

Twitter hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün ülkemize gelen Biontech aşılarıyla birlikte 1 milyon 400 bin doz aşının kullanıma hazır olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 20:42:00 -
Bakan Koca'dan 'aşı' açıklaması: Kaç milyon doz aşı geldi? Ne zaman uygulanacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan twitter hesabından açıklamalarda bulundu. "Biontech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı." diyen Bakan Koca, "Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak." ifadelerini kullandı.

'Saklama koşulu uygun olan tüm merkezlerde uygulanacak'

Bakan Koca, uygulamaya hazır 1 milyon 400 bin doz aşı olduğunu söyledi:

"Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı ,saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak."

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