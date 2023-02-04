Bakan Koca'dan ambulansa fermuar sistemiyle yol veren sürücülere teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir ambulansa fermuar sistemiyle yol veren sürücülerin videosunu paylaşarak, "İyi örnek en iyi uyarıdır" dedi.



İstanbul'da sürücülere örnek olacak bir görüntü kameralar tarafından kaydedildi. Duyarlı sürücülerin bir ambulansa fermuar sistemiyle yol verdiği görüntülerin ortaya çıkması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı iletti. Sosyal medya hesabından o görüntüleri paylaşan Bakan Koca, “Trafiğin en yoğun olduğu şehrimiz İstanbul'da, ambulansa fermuar sistemiyle, yani sağ ve sol şeride çekilerek yol veren sürücülere bu örnek davranışları için teşekkür ediyoruz. Ambulans sirenini duyduklarında gösterdikleri davranış alkışlanmaya değer. İyi örnek en iyi uyarıdır” dedi.