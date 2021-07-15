Bakan Koca'dan 15 Temmuz mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain 15 Temmuz kalkışmasının 5. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Temmuz'un 5. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
Mesajında Bakan Koca, "Biz milletiz. Sokaktaki insan, meydandaki halkız. Biz ekmeğini ve istikbalini, bayrağını kutsal bilenleriz. Bizim bir yüzümüz var. O gece, ikiyüzlülerin gerçek yüzüyle açtığı savaşın üstesinden geldik. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz." ifadelerine yer verdi.