Bakan Koca'da Konya'daki doktor cinayeti için başsağlığı mesajı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi'nde bir caninin kurşunuyla ölen Dr. Ekrem Karakaya için başsağlığı mesajı paylaştı.
Yeniakit.com.tr
Konya Şehir Hastanesi'ndeki doktor cinayetinden sonra belli çevrelerin hedefi haline gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir başsağlığı mesajı paylaştı.
"Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü." diyen Bakan Koca, şöyle devam etti:
Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun.