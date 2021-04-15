Bakan Koca verileri tane tane anlatmıştı: Türk Tabipler Birliği'nden 'yoğun bakım' çığırtkanlığı!

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Artan vaka sayıları vatandaşları yeterince tedirgin ederken, Türk Tabipler Birliği, yaptığı açıklamalarla kamuoyuna korku pompalamalaya devam ediyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, servis ve yoğun bakım doluluk oranlarını da açıklamıştı. Buna karşın sahneye çıkan, İzmir Tabip Odası, "Yoğun bakımlar ve pandemi servisleri yetersiz geliyor. Sahra hastaneleri kaçınılmaz görünüyor." dedi.

'Yoğun bakımlar ihtiyaca karşılık vermiyor'

İzmir Tabip Odası adına konuşan Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel, Bakan Koca'nın iki gün önceki açıklamalarına rağmen, yoğun bakımların yetersiz kaldığını ve sahra hastanelerinin açılması gerektiğini öne sürerek, şunları söyledi:

"Yoğun bakımları en dolu olan birkaç ilden biriyiz. Bizim aldığımız verilere göre yoğun bakımlar ve pandemi servisleri şu an ihtiyaca cevap vermekte zorlanıyor. Yenilerinin açılması gerekiyor. Artık yeni bir plan gerekiyor. Sahra hastaneleri ve yeni seçeneklerin değerlendirilmesi ve bunların bizlerle paylaşılması gerekiyor. Sahra hastaneleri daha önce de gündeme geldi ve konuşuldu. Zamanında bu konuda çağrı yaptık, eğer dinleselerdi belki bugün bunları konuşuyor olmazdık. Sahra hastaneleri önümüzdeki günler için kaçınılmaz görünüyor. Böyle giderse hasta seçmek zorunda kalacağız. Bu yük de tamamen sağlık çalışanlarının üstüne yükleniyor."

'Yüzde 30 kapasitemiz mevcut'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Vaka sayısı artsa da hasta sayımız artmıyor." diyerek, yoğun bakım ve servis doluluk oranlarını şöyle açıklamıştı:

"Vaka sayısının daha yoğun olduğunu, aynı oranda hasta sayımızın daha artmadığını rakamlarda görüyorsunuz. Sağlık altyapımızda ciddi sorunların olmadığını söyleyebilirim. Yatak doluluk oranında %56.3. Servis yatağında bir sorun yok. Erişkin yoğun bakımda doluluk oranı %71.3. Yani %30'a yakın kapasitemizin olduğunu bu da 10 bin hasta anlamına geliyor. Bazı illerimizde yer yer sorunlar yaşadığımız oluyor mu, oluyor. %80'in üzerinde olan iller Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de. Bu illerde, %80'nin üzerinde diğer illerde ise %80'in altında erişkin yoğun bakım doluluk oranı. Önümüzdeki dönemde bir sorun yaşanırsa elettik vakalar ve genel düzenlemeyle korona için ayrılan yoğun bakım sayımızı arttırarak herhangi bir sorun olmayacağını söyleyebilirim."