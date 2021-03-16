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Sağlık Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı! O iller alarm veriyor
Sağlık

Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı! O iller alarm veriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı koronavirüs haritasına göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 oldu. Karadeniz illerindeki yükseliş durdurulamazken ilk 3 sırada Samsun, Sinop ve Giresun yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 09:50:00 - 2021-03-16 10:48:30
Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı! O iller alarm veriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün." ifadelerini kullandı.

Karadeniz alarm veriyor

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre, 6 Mart-12 Mart 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da68,53, İzmir'de 78,57 oldu. Vaka sayısı en yüksek iller ise, Samsun 458,53, Sinop 345,56 ve Giresun 296,84 olarak sıralandı.

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