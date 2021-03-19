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Sağlık Bakan Koca vaka artışının yaşandığı illerin sağlık müdürleriyle görüştü
Sağlık

Bakan Koca vaka artışının yaşandığı illerin sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artışının yaşandığı Antalya, Balıkesir, Kayseri, Kocaeli ve Samsun il sağlık müdürleriyle görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 22:29:00 - 2021-03-19 22:30:09
Bakan Koca vaka artışının yaşandığı illerin sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği Antalya, Balıkesir, Kayseri, Kocaeli ve Samsun il sağlık müdürleriyle koordinasyon toplantısı yaptıklarını bildirdi.

Bakan Koca'dan paylaşım

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İl yöneticileri ile tedbir ve uygulamaları istişare ettik. Kısıtlamaları bir daha gelmemek üzere kaldırabilecek olan bizleriz. Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

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