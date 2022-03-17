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Gündem Bakan Koca teslim aldı! Türkiye'ye ödül
Gündem

Bakan Koca teslim aldı! Türkiye'ye ödül

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadeledeki başarısından dolayı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge tarafından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ödül takdim edildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 23:55:00 -
Bakan Koca teslim aldı! Türkiye'ye ödül

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadeledeki başarısından dolayı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge tarafından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ödül takdim edildi.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı ve DSÖ iş birliğiyle İstanbul'da düzenlenen toplantı kapsamında Kluge ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Koca, görüşme ile ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "DSÖ bölge direktörleriyle göçün sağlık alanındaki etkilerinin azaltılmasının ele alındığı Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Toplantısı'nda, Avrupa Direktörü Dr. Kluge'nin Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesi sebebiyle takdim ettiği ödülü sağlık camiası adına aldık." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, ödül takdimi esnasında çekilen fotoğrafa da yer verildi.

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