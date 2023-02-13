Bakan Koca tedavi edilen yaralı sayısını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş depreminde yaralanan depremzedelere ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Koca, "15 bin 664’ü serviste, 3 bin 636’sı yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 300 depremzede vatandaşımız halen ülke genelinde hastanelerimizde tedavi altındadır" dedi.

Bakan Koca konuya ilişkin açıklamasına şöyle devam etti: Bir kısmı taburcu edilen 8 bin 851 hastamıza cerrahi işlem yapılmıştır.