Bakan Koca tedavi edilen yaralı sayısını açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 15 bin 664’ü serviste, 3 bin 636’sı yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 300 depremzede vatandaşın tedavi altında olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş depreminde yaralanan depremzedelere ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Koca, "15 bin 664’ü serviste, 3 bin 636’sı yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 300 depremzede vatandaşımız halen ülke genelinde hastanelerimizde tedavi altındadır" dedi.
Bakan Koca konuya ilişkin açıklamasına şöyle devam etti: Bir kısmı taburcu edilen 8 bin 851 hastamıza cerrahi işlem yapılmıştır.