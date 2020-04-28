  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bakan Koca: "Son 24 saatte 5 binden fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40 bine yaklaştı."

2020-04-28 19:09:52 -
Bakan Koca: "Son 24 saatte 5 binden fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40 bine yaklaştı."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı