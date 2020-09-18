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Aktüel Bakan Koca, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile bir araya geldi
Aktüel

Bakan Koca, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-09-18 00:00:35 -
Bakan Koca, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile bir araya geldi

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Ülkemizin deneyimli siyasetçilerinden, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ağabeyimizle sohbet etme şansımız oldu. Koronavirüs salgınında son durum, sağlık altyapımız ve hizmetlerimiz hakkında konuştuk. Verdiğim bilgiler gönlünü müsterih etti. Ziyareti için müteşekkirim."

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