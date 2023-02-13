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Aktüel Bakan Koca paylaştı: 178 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Aktüel

Bakan Koca paylaştı: 178 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 178 saat sonra enkazdan kurtarılan 6 yaşındaki Hivay'ın görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 16:51:00 - 2023-02-13 16:51:20

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, enkazdan 178 saat sonra yaralı kurtarılan 6 yaşındaki Hivay Üşer'in sağlık ekipleriyle diyaloğunun yer aldığı bir video paylaştı.

Koca, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "178. saatte Hivay kızımız hayata tutundu. Umut hep var." ifadelerini kullandı.

Videoda, Bozbey Apartmanı enkazından çıkarılan Hivay Üşer, sağlık ekiplerinden "çilekli süt ve poğaça" istedi. Sağlık ekipleri de Üşer'e bu isteğini yerine getireceklerine dair söz verdi.

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