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Sağlık Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı
Sağlık

Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı

Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni dönemin resmen başladığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 7 günlük koronavirüs vaka sayılarının her hafta paylaşılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 00:20:00 -
Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son Bilim Kurulu Toplantısında yaptığı açıklamada, illerin haftalık vaka sayılarını her hafta başında paylaşacaklarını belirtmişti.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayıları

Bakan Koca sosyal medya hesabından haftalık il il vaka sayısını açıkladı. İllere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39 oldu.

Bakan Koca açıklamasında, ''Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz.'' ifadelerini kullandı.

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