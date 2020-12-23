Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı

23 Aralık 2020 Çarşamba günü 202 bin 209 test yapılırken, 19 bin 650 yeni vaka, 3 bin 192 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte 259 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.

Bakan Koca, ev içi bulaşmalar için uyardı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı." dedi.