Bakan Koca gerizekalıya anlatır gibi anlatmıştı: Anlamayan Fatih Altaylı'ya bir daha anlattı

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı, dünkü köşe yazısında okurundan geldiğini iddia ettiği bir belgeyi çarpıtma ifadelerle kullanarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef aldı. Bakan Koca sisim vermeden Altaylı'ya ders niteliğinde bir açıklama yaptı.

'İlk günden beri tüm bilgileri en açık hali ile paylaştık'

"Salgın hastalığın dünyada görüldüğü ilk günden beri tüm gelişmeleri sizlerle en açık şekilde paylaştık." diyen Fahrettin Koca, birliktelik vurgusunu yineleyerek, "İlk günden beri de salgın hastalıkla birlikte mücadele edilmesi gerektiğini, toplumun hiçbir ferdinin kendisini bu mücadelenin dışında tutmaması gerektiğini ifade ettik. Hiçbir ayrım gözetmeden tüm vatandaşlarımıza, tüm siyasi parti mensuplarına ve tüm sosyal gruplara eşit mesafede ve kucaklayıcı bir üslupla yaklaştık." ifadelerini kullandı.

'Bazı asılsız iddialarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz'

Bazı çevreler tarafından yapılan açıklamaların ülkemizin koronavirüsle mücadelesini sekteye uğratabileceğini belirten Bakan Koca, "Üzülerek görüyorum ki, bazı siyasilerimiz, gazetecilerimiz, sivil toplum örgütlerinde görevli arkadaşlarımız eleştiri adı altında mücadelemizi sekteye uğratabilecek değerlendirmeler yapmaktadır. Eleştiri adı altında toplumu yanlış yönlendirecek, zihinlerini bulandıracak ve mücadele gücümüzü sekteye uğratabilecek bazı asılsız iddialarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Kimsenin kendisini bu mücadelenin dışında görerek toplumun umutlarını tüketecek ve karamsarlığa itecek yorumlar yapmaya hakkı yoktur. Mücadeleyi birlikte yürütmeye kararlıyız. Hiç kimsenin bu mücadeleyi kişiselleştirmeye, siyasallaştırmaya hakkı yoktur." diye konuştu.

" 'Ölümleri hesaplaşma aracı olarak kullanmayın' diye defalarca uyardık"

Fatih Altaylı tarafından öne sürülen iddiaya değinen Bakan Koca, "Dün bir gazetemizde okur mektubu adı altında bir ölüm belgesi yayımlanarak bilgi sahibi olmadan fikir sahibi yorumlar yapılmıştır. Defalarca ölümlerin hiçbir şekilde hesaplaşma aracı olarak kullanılmaması gerektiğini ifade etsek de, siyasilerin bir rant aracı haline getirmemesini istesek de, açıkça mantık hatalarını ortaya koysak da halen yanlışta ısrar eden değerlendirmeler yapılmaktadır. Bunlar kötü niyetli değillerse ki olmadıklarını önden kabul ediyoruz bilgi sahibi olmadan yapılan yorumlardan ibarettir." ifadelerini kullandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Altaylı'nın iddialarına çok net ifadelerle cevap verdi:

"Bahse konu vatandaşımız, kronik iskemik kalp hastalığı, diyabet, hipotiroidi, benign prostat hiperplazisi tanıları almış 72 yaşında olan bir erkek hastaydı.



- 08.11.2020 tarihinde özel bir tıp merkezinde PCR testi yaptırıyor.

- 09.11.2020 tarihinde test sonucu pozitif çıkıyor.

- 10.11.2020 tarihinden itibaren evde tedavisi başlanıyor.

- 2 günde bir aile hekimi tarafından aranıyor. Eşi ile görüşülüp durumu hakkında bilgi isteniyor. Ayın 10’u ve 12’sinde öksürük belirtisinin olduğu, ateş ve nefes darlığı bulunmadığı belirleniyor. 14’ünde iki defa görüşülüyor ve önerilerde bulunuluyor. 16’sında ise öksürük ve nefes darlığı şikayeti olduğu belirtiliyor.

- Nefes darlığı şikayeti başlayınca 17.11.2020 tarihinde özel bir hastaneye yatışı yapılıyor.

- 01.12.2020 tarihinde yoğun bakıma alınıyor.

- 02.12.2020 tarihinde entübe ediliyor.

- 1 Aralık ve 13 Aralık tarihlerinde 2 defa PCR testi yapılıyor ve sonuçları negatif geliyor.

- 16.12.2020 saat 09.15’te hasta vefat ediyor.

- Ölüm formu 16.12.2020 tarihinde saat 10.30’da düzenleniyor.

- Ölüm formu 18.12.2020 saat 13.51’de hekim tarafından onaylanmış ve nüfustan tescil edilmiş.

Ölüm nedeni: Şok ve COVID. (a) R57.9 Şok Tanımlanmamış -1 Gün, b) U07.3 COVID-19 -30 Gün, c).. )"

'Neden doğal ölüm yazıyor'

"17.11.2020 tarihinde hastaneye yatan vatandaşımızı 16.12.2020 tarihinde yani 1 ay sonra kaybediyoruz. Bu hastamızın Ölüm Belgesi’nin “Ölüm Şekli” hanesinde “Bulaşıcı Olmayan Hastalık” (doğal ölüm) yazmaktadır. Bu ifade kişinin Covid-19 ölüsü olmadığı anlamına gelmemektedir. Bu ifade hastanın defin işlemleri açısından bir bulaşıcı hastalık taşımadığını (hastanın PCR testleri negatif) ve adli bir olayda ölmediğini göstermektedir."

'Bu hasta Covid-19 ölüsü müdür?'

"Hastanın ölüm nedenleri hanesinde iki tanı yer almış. Bunlar Şok ve Covid-19 olarak belirtilmiştir. Yani hastamızı Covid-19’dan kaybetmişiz. Bu hastamız tüm istatistiklerimizde Covid-19’dan vefat etmiş olarak yer almaktadır. Hastanın ölüm belgesinden hareketle ithamda bulunmak haksızlıktır. Bu milletin zihnini bulandırmaya, mücadeleyi sekteye uğratmaya kimsenin hakkı yoktur."

'Bu yaklaşım gazetecilik değildir'

Bakan Koca haberi yapan Altaylı'yı isim vermeden şöyle eleştirdi:

"Öncelikle araştırmacı bir gazeteciye yakışan kendi belgesini kendisi temin ederek arkasında durmasıdır. Vatandaştan mektup geldi, ben söylemiyorum bir arkadaşım söyledi ama kim olduğunu söyleyemem yaklaşımı gazetecilik değildir. İddia sahibi iddiasını kanıta dayalı ortaya koymalı ve arkasında da durmalıdır."



Fahrettin Koca sözlerini şöyle tamamladı:



"Salgının ilk gününden beri her bir vatandaşımızın mücadelemize gösterdiği teveccüh ve sağlık ordumuza duyulan güven böyle basit iddialarla yıpratılmamalıdır. Bunun kimseye bir faydası yoktur. Türkiye bu dönemde açık ara sağlık alt yapısının ve yetişmiş sağlık personelinin avantajını yaşamış ve dünyaya örnek olacak uygulamalar yapmıştır. Kendimizi eksik görmeyi bırakıp milletimizle ve onun evlatları ile gurur duyalım."