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Sağlık Bakan Koca duyurdu: Toplantı gerçekleştirdik
Sağlık

Bakan Koca duyurdu: Toplantı gerçekleştirdik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artışı yaşanan illerin yöneticileriyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 02:17:00 -
Bakan Koca duyurdu: Toplantı gerçekleştirdik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta en çok vaka artışı yaşanan illerin yöneticileriyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin vaka artışının devam ettiği uyarısında bulunarak, şunları ifade etti:

"Geçtiğimiz hafta en çok vaka artışı yaşanan il yöneticilerimizle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Tecrübelerimiz bu artışı göğüslemeye yeterli. Yerinde karar, yerinde tedbir, etkili mücadele ile virüse fırsat vermeyeceğiz."

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