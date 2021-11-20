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Sağlık Bakan Koca doktora saldırıya isyan etti: Artık yeter!
Sağlık

Bakan Koca doktora saldırıya isyan etti: Artık yeter!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktor Esma Demir'e yapılan saldırıya ilişkin, "İki yıllık hekim arkadaşımız Dr. Esma'ya yapılan saldırı çok sayıdaki olaydan biri. 'Artık yeter' çığlığı. Sorun tüm toplumun. Toplumu harekete geçireceğiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 01:01:00 - 2021-11-20 01:44:38
Bakan Koca doktora saldırıya isyan etti: Artık yeter!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalıştığı hastanede saldırıya uğrayan doktor Esma Demir'e ilişkin, "İki yıllık hekim arkadaşımız Dr. Esma'ya yapılan saldırı çok sayıdaki olaydan biri. 'Artık yeter' çığlığı. Sorun tüm toplumun. Toplumu harekete geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2020'de yapılan değişiklikle, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarının cezasını yasa 1,5'la çarpıyor. Sonuç alamadık. İki yıllık hekim arkadaşımız Dr. Esma'ya yapılan saldırı çok sayıdaki olaydan biri. 'Artık yeter' çığlığı. Sorun tüm toplumun. Toplumu harekete geçireceğiz." açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

17 Kasım Çarşamba günü sabaha karşı meydana gelen olayda, iddiaya göre, ihbar üzerine polis otelde kavga eden çifti sağlık kontrolü için Pendik Devlet Hastanesi'ne götürdü. İşlemleri yapılan çiftten alkollü olduğu iddia edilen kadın bir anda hastanenin acil servisinde görevli Pratisyen Doktor Esma Demir'e saldırdı. Demir'in saçını tutarak çeken kadına polisler ve çevredekiler müdahale etti. Doktor Demir'in saçı uzun uğraşlar sonucu kadından kurtarılabildi

 

 

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