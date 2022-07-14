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Gündem Bakan Koca, Datça'daki son durumu açıkladı
Gündem

Bakan Koca, Datça'daki son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Datça'da yaşanan orman yangınına dair açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 06:44:00 - 2022-07-14 06:54:30
Bakan Koca, Datça'daki son durumu açıkladı

Datça'ya bağlı Mesudiye Mahallesi, Kocadağ’da orman yangını çıktı. Alevlerin ilerlediği Döşeme mevkiinde bir ev yandı, o bölgedeki evler de tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, orman yangınının ilk belirlemelere göre çıkış nedeninin elektrik trafosundan kaynaklandığını açıkladı. Alevlerin 600 hektarlık alanda etkili olduğu belirten Kirişçi, yerleşim bölgelerinde oturan 2 bin 400 kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaşanan yangına dair açıklama yaptı. Bakan Koca, yangından 19 kişinin etkilendiğini, 9 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Muğla Datça’daki orman yangını maalesef devam ediyor. Şu ana kadar olaydan 19 kişi etkilendi. 9 kişinin tedavisi halen sürüyor, 9 kişi taburcu edildi, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. 84 sağlık personelimiz; 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracıyla görev başında” ifadelerini kullandı.

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