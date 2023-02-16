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Gündem Bakan Koca büyük tehlike atlattı! Alev topunun arasında kaldı
Gündem

Bakan Koca büyük tehlike atlattı! Alev topunun arasında kaldı

Deprem bölgesinde sağlık personeliyle ateş başında ısınan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önünde durdukları korun patlaması ile alev topunun içinde kaldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 01:39:00 -

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde ateş başında ısınan sağlık personelini ziyaret ettiği esnada küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte Bakan Koca ve yandakiler büyük korku yaşadı. O anlar kameralar tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Herhangi bir açıklama gelmedi

Olayda yaralanan kimse olup olmadığı ise bilinmiyor. Konuya ilişkin resmi makamlardan ya da Bakan Koca'dan da bir açıklama gelmedi.

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