  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cübbeli Ahmet Hoca, pimi çekti! Seçimlerle ilgili bomba "LGBT" iddiası

Çinliler, kurşun geçirmez araçlarla bölgeye taşınacak! Çin-Pakistan ekonomik koridoru projeleri

AK Partili Metin Külünk'ten flaş çıkış! Hay ağzına sağlık

Sümeyye Erdoğan'dan şok "başörtüsü" açıklaması! Ağızlar bir karış açık kalacak

HAVELSAN'ın geliştirdiği milli yazılım 'Kovan': Türkiye'den dev sistem! Artık dışarıdan almayacağız!

Yunanistan'dan savaş çığırtkanlığı: En kötü senaryoya hazır olun

Çiftlikbank mağduruna ikinci şok! Soluğu savcılıkta aldı

Bakan Murat Kurum açıkladı... 12 ildeki kura takvimi belli oldu

Kulağınıza küpe olsun! Bu haber bütün sürücüleri yakından ilgilendiriyor

Bir bu eksikti… CHP’den yeni heykel hizmeti (!)
Ekonomi Bakan Kirişci hibe desteği açıklaması yaptı! Yaklaşık 25 milyon TL tutarında
Ekonomi

Bakan Kirişci hibe desteği açıklaması yaptı! Yaklaşık 25 milyon TL tutarında

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, üreticilere 25 milyon TL hibe desteği verilmekte olduğunu belirterek, ”Yazan için kalem esas ise üreticimiz için de alet ve ekipman çok önemlidir. Bu hibelerimiz bu manada değerlendirilmelidir” dedi

Yeniakit Publisher
2022-11-06 18:13:00 - 2022-11-06 18:19:16
Bakan Kirişci hibe desteği açıklaması yaptı! Yaklaşık 25 milyon TL tutarında

Bakan Kirişci, Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Yöresel Ürün Pazar Yeri temel atma ve makine ekipman dağıtım törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Kirişci, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) çerçevesinde başlatılan 'Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nde Adana'nın da yer aldığı, Mersin, Osmaniye, Bartın, Kastamonu, Sinop, Kahramanmaraş ve Çankırı'da çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

"YAKLAŞIK 25 MİLYON TL TUTARINDA"

Bakan Kirişci, "Üreticilerimize yaklaşık 25 milyon TL tutarında hibe desteğimiz söz konusu. Yazan için kalem esas ise üreticimiz için de alet ve ekipman çok önemlidir. Bu hibelerimiz bu manada değerlendirilmelidir. Göçerlerimize 197 çadır dağıtılacak. Onlara ne kadar destek olsak azdır. Çünkü hepimiz kentte sefa sürdüğü zamanlarda onlar hayvanlarıyla hemhal olup, dağ bayır dolaşıyorlar. Dağıtacağımız çadırlar 45 metrekare genişliğinde, 510 wat güneş enerjisi sistemi ve buzdolabını da içeriyor. Kentteki konforu bir nebze de olsa dağ başına taşımış olacak. Bu projenin maliyeti 10 milyon TL oldu" dedi.

Her zaman üreticinin yanında olduklarını belirten Bakan Kirişci, "Geldiğimiz günden beri söylüyoruz. Sen üret yeter. Çünkü biz üreticimizin yanındayız. Üreten insanların yanındayız. Ama burada tarım söz konusu olduğu için üreticimizin, çiftçimizin yanındayız. Bu yıl izlemiş olduğumuz TMO aracılığıyla alım politikamız çerçevesinde 2 milyon ton arpa ve buğday aldık. Mısır, çeltik aynı şekildi, Karadeniz Bölgesi'nin iki hakim ve tek ürünü olan çay ve fındık. Bunlarla ilgili alımlarımızda özellikle üreticilerimizi rahatlatma adına çok büyük bir destek olmuştur. Desteklerimiz 2022 yılında 40 milyar TL'ye yaklaştı" diye konuştu.

Mega tesis: Dünyada sadece 3 tane var: Milyarlarca dolar Türkiye'ye akacak
Mega tesis: Dünyada sadece 3 tane var: Milyarlarca dolar Türkiye'ye akacak

Ekonomi

Mega tesis: Dünyada sadece 3 tane var: Milyarlarca dolar Türkiye'ye akacak

Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada hangi konular var?
Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada hangi konular var?

Gündem

Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada hangi konular var?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23