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Gündem Bakan Kirişci, Hatay'daki barajlar hakkında bilgi verdi
Gündem

Bakan Kirişci, Hatay'daki barajlar hakkında bilgi verdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde, Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarının güvenliği hakkında bilgi verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 01:37:00 -
Bakan Kirişci, Hatay'daki barajlar hakkında bilgi verdi

Bakan Kirişci, Hatay'daki barajlara yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Hatay merkezli depremin ardından DSİ ekiplerinin bölgedeki barajları yerinde incelediğini belirten Kirişci, "İlk tespitlerimize göre Hatay'daki Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarımızda, baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmuyor. Hatay'ımıza, tüm milletimize bir kez daha geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

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