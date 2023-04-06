Bakan Kirişçi duyurdu! O vatandaşlara şehitlik unvanı verilecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde Sakarya Tarım Sektörü Temsilcileri toplantısında çiftçilerle buluştu.

Bakanlık olarak Meclis’e sundukları yeni düzenlemeyle ilgili konuşan Bakan Kirişci, birçok yeniliğin ve avantajın sağlandığını ifade etti.

Orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin şehit sayılması konusunda da çalışma yaptıklarını anlatan Bakan Kirişci, “Ormanlar daha etkin korunacak. Çünkü ormandan gelir elde ettiğini düşünen orman köylüsü, zaten ilgileniyor, zaten koruyordu, daha fazla koruma içgüdüsüyle hareket etmiş ve buraları sahiplenmiş olacak. Ormanlık alanlarda rehabilitasyon çalışmalarımız daha hızla yürütülecek ve sektörümüz gerçekten bu konuda önemli bir kazanım elde etmiş olacak. Arkadaşlarıma sordum.

Bizim toplam 133 orman yangınlarında hayatını kaybeden insan var. Bu insan var derken bunun 105 tanesi kendi vatandaşımız. Geri kalanı bu ülkeye yangınlarda hizmet vermek üzere gelen başka ülkelerin vatandaşları. Bu son düzenlemeyle bu yangınlarda hayatını kaybeden 105 vatandaşımıza, vatan evladına, bu yeşil vatanın muhafızlarına, koruyucularına şehitlik unvanı verilmiş olacak, diğer şehitlerin yararlandığı haklardan bu kardeşlerimizin yakınları da artık yararlanıyor olacak. Zaten onlar şehit ama geride kalanlarınıza da bu payeyi inşallah vermiş olacağız” dedi.

Kaynak: DHA

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