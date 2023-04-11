Bakan Kirişci duyurdu! Kamu kurumuna 1727 işçi alınacak
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Nisan-Mayıs ayı içinde DSİ'ye 1727 işçi alımı gerçekleştireceğiz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri'nde (DSİ) istihdam edilmek üzere 1727 sürekli işçi alımı yapılacağını açıkladı.
Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "DSİ Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere; 2023 Nisan ve Mayıs ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
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