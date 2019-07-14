Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporculara kutlama





İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda toplam 14 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, oyunlarda madalya elde eden milli sporcular için kutlama mesajı yayımladı.

Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda 4 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 14 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Sporcularımız bu önemli organizasyonda elde ettikleri başarılı sonuçlar ile bizleri mutlu etti. Sporcularımızın bu başarısında emeği geçenleri, başta aileleri olmak üzere tebrik ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum."