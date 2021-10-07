Bakan Kasapoğlu'ndan Kuntz'a ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Millî Takım kampını ziyaret ederek yeni teknik direktör Stefan Kuntz’a başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı’nın Norveç ve Letonya ile yapacağı karşılaşmalar öncesi Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz’u ziyaret ederek takımın son durumu hakkında bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz’u TFF Hasan Doğan Tesisleri’nde ziyaret etti. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Norveç ve Letonya ile karşılaşacak olan millilerin yeni hocası Kuntz’u, göreve gelmesinden dolayı tebrik eden Bakan Kasapoğlu, kendisinden takımın durumu hakkında bilgi aldı.

Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile de görüşen Bakan Kasapoğlu hem Stefan Kuntz’a hem de Milli Takıma başarılar diledi.