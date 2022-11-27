Bakan Kasapoğlu'ndan İzmir derbisindeki yaşananlara ilişkin açıklama
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İzmir derbisiyle ilgili açıklama yaparak yaşananları kınadı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İzmir derbisinde yaşanan tribün olaylarını kınadı.
Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Spor Toto 1. Lig'deki iki İzmir takımımızın mücadelesinde yaşanan saha ve tribün olaylarını kınıyorum. Sporu kendi çirkinliklerine boğmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.