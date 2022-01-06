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Spor Bakan Kasapoğlu’ndan Beşiktaş’a tebrik mesajı
Spor

Bakan Kasapoğlu’ndan Beşiktaş’a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Katar’da oynanan Turkcell Süper Kupa maçında rakibi Fraport TAV Antalyaspor’u yenerek şampiyon olan Beşiktaş’ı kutladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 00:19:00 -
Bakan Kasapoğlu’ndan Beşiktaş’a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Katar’da oynanan Turkcell Süper Kupa maçında rakibi Fraport TAV Antalyaspor’u yenerek şampiyon olan Beşiktaş’ı kutladı.

Beşiktaş'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Katar’da oynanan Turkcell Süper Kupa maçında rakibi Fraport TAV Antalyaspor’u yenerek şampiyon olan Beşiktaş’ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda oynanan Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor’un karşı karşıya geldiği Turkcell Süper Kupa mücadelesinde rakibini yenerek kupayı kazanan Beşiktaş’ı kutluyorum. Şampiyon olan Siyah Beyazlı ekibin başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ediyorum. Fraport TAV Antalyaspor’u da mücadelesinden dolayı kutluyorum.”

Muharrem Kasapoğlu

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