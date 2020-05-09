Bakan Kasapoğlu, karantinadaki milli futbolcu Zeki Çelik ile görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışı dönüşünde Gaziantep’te Gençlik ve Spor Bakanlığı yurdunda karantinada bulunan, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik ile telefonda görüştü.

Fransa’da liglerin iptal edilmesiyle Ramazan ayını geçirmek için Türkiye’ye gelen milli futbolcu Zeki Çelik’in, Gaziantep’teki Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Ümmü Gülsüm Öğrenci Yurdundaki karantina süreci devam ediyor.

1 Mayıs’tan bu yana yurtta karantinada olan Zeki Çelik’i telefonla arayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karantina süreci ve sağlık durumu ile ilgili olarak milli futbolcudan bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, Çelik’e yurtta herhangi bir ihtiyacı ya da sıkıntısı olup olmadığını da sordu. Zeki Çelik ise memnuniyetini dile getirerek, sağlanan imkanlardan dolayı Bakan Kasapoğlu’na ve yurt görevlilerine teşekkür etti.