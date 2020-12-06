  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Kasapoğlu duyurdu! Ödemeler başladı
Ekonomi

Bakan Kasapoğlu duyurdu! Ödemeler başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, aralık ayı burs ve kredi ödemelerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 00:14:00 -
Bakan Kasapoğlu duyurdu! Ödemeler başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Kasapoğlu, 6-10 Aralık tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirtti.

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar ise 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu kadarına pes! Babacan'dan Başkan Erdoğan'a hakaret
Siyaset

Bu kadarına pes! Babacan'dan Başkan Erdoğan'a hakaret

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemi sürecinde sağlık sektörü kilitlenen ülkelere yardım gö..
Türkiye Serhat Pak’ın bu haberini konuşacak
Gündem

Türkiye Serhat Pak’ın bu haberini konuşacak

Türkiye’nin önemli hukukçularından avukat Serhat Pak, teröristbaşı Gülen’e yönelik bomba bir bilgiyi bu akşam yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi”..
Yeni hedef Bilim Kurulu! Koray Aydın fitne tohumları ekti
Siyaset

Yeni hedef Bilim Kurulu! Koray Aydın fitne tohumları ekti

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs hastalarına yönelik tedavi yöntemini eleştirirken rezil olan İYİ Partili Aytun Çıray'dan sonra bu kez İYİ P..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay