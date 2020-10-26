  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bakan Kasapoğlu, Avrupa rekoru kıran milli yüzücü Emre Sakçı'ya kutladı
Spor

Bakan Kasapoğlu, Avrupa rekoru kıran milli yüzücü Emre Sakçı'ya kutladı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 20:29:56 -
Bakan Kasapoğlu, Avrupa rekoru kıran milli yüzücü Emre Sakçı'ya kutladı

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yüzme Ligi'nde 50 metre kurbağalamada 25.50'lik derecesiyle Avrupa rekoru kırarak birinci olan milli yüzücü Emre Sakçı'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Yüzme Ligi ikinci haftasında 50 metre kurbağalamadaki 25.50'lik derecesiyle Avrupa rekoru kıran milli yüzücümüz Emre Sakçı'yı yürekten kutluyorum. Genç sporcumuz kısa sürede katettiği gelişme ve kazandığı önemli başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. İnanıyorum ki çok yakın zamanda milli yüzücümüz daha nice başarılar ile yüzümüzü güldürecek ve ülkemize çok büyük sevinçler yaşatacak. Genç sporcumuzun başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne Gül, ne Babacan ne de Yavaş! Ahmet Hakan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Gündem

Ne Gül, ne Babacan ne de Yavaş! Ahmet Hakan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Gazeteci Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının AYM eski Başkanı Haşim Kılıç olduğunu iddia et..
Robo: Türkiye bizim için stratejik bir ülke
Ekonomi

Robo: Türkiye bizim için stratejik bir ülke

Arnavutluk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, "Türkiye bizim için stratejik bir ülke ve Türkiye'nin Arnavutluk ekonomisinde ciddi..
İşgalci Ermenilerin vurulmasını hazmedemediler... Kanada'dan skandal Bayraktar SİHA kararı
Dünya

İşgalci Ermenilerin vurulmasını hazmedemediler... Kanada'dan skandal Bayraktar SİHA kararı

Azerbaycan ordusuna ait Bayraktar SİHA'ların Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenileri darmadağın etmesini hazmedemeyen Kanada skandal bir karara..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay