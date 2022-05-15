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Gündem Bakan Karaismailoğlu'ndan "Yolcu garantisi" iddialarına tokat gibi cevap!
Gündem

Bakan Karaismailoğlu'ndan "Yolcu garantisi" iddialarına tokat gibi cevap!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, başını CHP'lilerin çektiği muhalif kesimin Rize-Artvin Havalimanı için ortaya attığı iddialara çarpıcı bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 13:54:00 -
Bakan Karaismailoğlu'ndan "Yolcu garantisi" iddialarına tokat gibi cevap!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rize Artvin Havalimanı’nda yolcu garantisi yoktur" dedi.

Karaismailoğlu, "İleri mühendislik teknolojileri kullanılarak Türk mühendis ve çalışanları tarafından inşa edilen dünyadaki sayılı yapılardan biridir. Sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz. Sizin veliniz kim" ifadelerini kullandı.

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