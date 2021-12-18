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Gündem Bakan Karaismailoğlu'ndan heyecanlandıran açıklama
Gündem

Bakan Karaismailoğlu'ndan heyecanlandıran açıklama

Uydu teknolojileri haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "TÜRKSAT 5B uydusu yarın fırlatılacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 14:21:00 - 2021-12-18 14:40:22
Bakan Karaismailoğlu'ndan heyecanlandıran açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin Uydu Teknolojileri Vizyonu oturumunda konuştu.

"TÜRKSAT 5B uydusu yarın fırlatılacak." diyen Bakan Karaismailoğlu, "Kendi uydusunu üreten dünyadaki on ülke arasında yer alıyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu sözlerine şu şekilde devam etti, “Bütün dünya bilsin ki ana vatanda, mavi vatanda ve uzay vatanda giderek artan iddia ile yolumuza devam edeceğiz.”

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