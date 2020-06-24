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Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: "Ulaşım ve altyapıya 17 yılda 880 milyar liralık yatırım yaptık"

Yeniakit Publisher
2020-06-24 20:34:10 -
Bakan Karaismailoğlu: "Ulaşım ve altyapıya 17 yılda 880 milyar liralık yatırım yaptık"
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