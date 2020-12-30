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Gündem Bakan Karaismailoğlu tarih verdi! Türkiye uzaya 5A uydusunu gönderiyor
Gündem

Bakan Karaismailoğlu tarih verdi! Türkiye uzaya 5A uydusunu gönderiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 18:35:00 - 2020-12-30 19:21:01
Bakan Karaismailoğlu tarih verdi! Türkiye uzaya 5A uydusunu gönderiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin 5A uydusunu Pazartesi gecesi uzaya fırlatacaklarını açıkladı.

Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ordu’da bulunan Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Ordu İl Başkanlığını ziyaret etti.

Türkiye 5A uydususu uzaya fırlatacak

Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A'nın Pazartesi gecesi uzaya fırlatılacağını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu "Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz" dedi.

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