Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesindeki son durumu açıkladı

CNN Türk canlı yayınına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesindeki son durumu açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul'da biz öncelikle bu ulaşım yollarını sağlamak zorundayız. Kanal İstanbul'un maliyeti Kanal İstanbul'dan sağlanacak gelirlerle elde edilecek. Gemi geçişlerinden sağlanacak gelirler var. Bundan 20 yıl önce İstanbul Boğazı'ndan geçen yük miktarı yüzde 40 arttı. İstanbul Boğazı'nın yükünü azaltacağız. Biz küresel vizyon çiziyoruz. Biz Kanal İstanbul'un işine başlamadan önce ulaşım yollarını şimdiden halletmemiz gerekiyor. Ana iş bunlar toparlandıktan sonra başlayacak. Merkezi bütçeye yük olmadan bu işi zamanı gelince yapacağız." dedi.