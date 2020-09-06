Bakan Karaismailoğlu, Giresun'da balıkçı barınağında incelemelerde bulundu
GİRESUN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da balıkçı barınağında incelemelerde bulundu.
Kentte yaşanan afet sonrası çalışmaları yerinde incelemek üzere kente gelen Karaismailoğlu, Üç Kayalar Balıkçı Barınağı'nda incelemede bulunarak, Balıkçı Barınağı Kooperatifi Başkanı Hacı Kara'dan bilgi aldı.
İncelemede, kooperatif başkanı Kara, Bakan Karaismailoğlu'na barınakla ilgili sorun ve taleplerini iletti.