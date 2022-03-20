Bakan Karaismailoğlu bizzat kullandı: 4,5-5 saatten 2 saate düştü

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Direksiyon başına geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Boğazı'nın yeni gerdanı 1915 Çanakkale Köprüsü'ne bağlanan Çanakkale-Malkara Otoyolu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Çanakkale-Malkara Otoyolu'nda İstanbul istikametine doğru araç kullanırken çekilen videoyu paylaşan Bakan Karaismailoğlu, köprü ile birlikte 100 kilometrelik otoyolun İstanbul-Çanakkale arasının 40 kilometre kısaldığını ve 4,5-5 saatlik yolun 2 saate düştüğünü belirtti.

Meyve ve sebzenin ulaşımında da önemli olduğunu da belirten Karaismailoğlu, nakliyelerin hızlanacağını kaydederek yeni eserle tüm Türkiye'nin kazanacağını söyledi.