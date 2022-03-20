  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Karaismailoğlu bizzat kullandı: 4,5-5 saatten 2 saate düştü
Gündem

Bakan Karaismailoğlu bizzat kullandı: 4,5-5 saatten 2 saate düştü

Dirksiyon başına geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, mega proje 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek yeni yapılan otoyolu kullandı. Aracı kendisi kullanan Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 21:06:00 -

 yeniakit.com.tr 

Direksiyon başına geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Boğazı'nın yeni gerdanı 1915 Çanakkale Köprüsü'ne bağlanan Çanakkale-Malkara Otoyolu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Çanakkale-Malkara Otoyolu'nda İstanbul istikametine doğru araç kullanırken çekilen videoyu paylaşan Bakan Karaismailoğlu, köprü ile birlikte 100 kilometrelik otoyolun İstanbul-Çanakkale arasının 40 kilometre kısaldığını ve 4,5-5 saatlik yolun 2 saate düştüğünü belirtti.

Meyve ve sebzenin ulaşımında da önemli olduğunu da belirten Karaismailoğlu, nakliyelerin hızlanacağını kaydederek yeni eserle tüm Türkiye'nin kazanacağını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay