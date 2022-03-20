Bakan Karaismailoğlu bizzat kullandı: 4,5-5 saatten 2 saate düştü
Dirksiyon başına geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, mega proje 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek yeni yapılan otoyolu kullandı. Aracı kendisi kullanan Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu.
yeniakit.com.tr
Direksiyon başına geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Boğazı'nın yeni gerdanı 1915 Çanakkale Köprüsü'ne bağlanan Çanakkale-Malkara Otoyolu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Çanakkale-Malkara Otoyolu'nda İstanbul istikametine doğru araç kullanırken çekilen videoyu paylaşan Bakan Karaismailoğlu, köprü ile birlikte 100 kilometrelik otoyolun İstanbul-Çanakkale arasının 40 kilometre kısaldığını ve 4,5-5 saatlik yolun 2 saate düştüğünü belirtti.
Meyve ve sebzenin ulaşımında da önemli olduğunu da belirten Karaismailoğlu, nakliyelerin hızlanacağını kaydederek yeni eserle tüm Türkiye'nin kazanacağını söyledi.