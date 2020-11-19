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Ekonomi Bakan Karaismailoğlu: "2020'de yüzde 47 olan demir yolu yatırım payı, 2023 yılında yüzde 60 olacak."
Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: "2020'de yüzde 47 olan demir yolu yatırım payı, 2023 yılında yüzde 60 olacak."

Yeniakit Publisher
2020-11-19 10:17:39 -
Bakan Karaismailoğlu: "2020'de yüzde 47 olan demir yolu yatırım payı, 2023 yılında yüzde 60 olacak."
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