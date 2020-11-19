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Ekonomi Bakan Karaismailoğlu: "1714 kilometre otoyol uzunluğunu 3 bin 325'e çıkardık. Hedefimiz toplam otoyol uzunluğumuzu 8 bin 187 kilometreye çıkarmak."
Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: "1714 kilometre otoyol uzunluğunu 3 bin 325'e çıkardık. Hedefimiz toplam otoyol uzunluğumuzu 8 bin 187 kilometreye çıkarmak."

Yeniakit Publisher
2020-11-19 10:57:07 -
Bakan Karaismailoğlu: "1714 kilometre otoyol uzunluğunu 3 bin 325'e çıkardık. Hedefimiz toplam otoyol uzunluğumuzu 8 bin 187 kilometreye çıkarmak."
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