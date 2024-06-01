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Ekonomi Bakan Kacır'dan "Büyüme rakamlarına" ilişkin açıklama
Ekonomi

Bakan Kacır'dan "Büyüme rakamlarına" ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2024-06-01 17:25:00 -
Bakan Kacır'dan "Büyüme rakamlarına" ilişkin açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye; güven veren yatırım ortamı ile emin adımlarla yoluna devam ediyor. Tüm veriler ülkemizin plan ve programlarının işlediğini teyit ediyor." dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya adresi X üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü. Böylelikle son 15 çeyrektir kesintisiz büyümemiz sürdü. Bu dönemde sanayinin büyümesi yüzde 4,9, bilgi ve iletişim faaliyetlerinde büyüme yüzde 5,5 olarak gerçekleşti. Türkiye; güven veren yatırım ortamı ile emin adımlarla yoluna devam ediyor. Tüm veriler ülkemizin plan ve programlarının işlediğini teyit ediyor. Verimliliği ve yüksek teknoloji üretimini artırarak, ülkemizin büyümesini devam ettirecek ve kalıcı refah artışını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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