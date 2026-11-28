CEZAEVİNDE İSMİ YERİNE NUMARAYLA ÇAĞRILDI: Rejim güçlerinin evlerine baskın düzenleyerek kendisini ailesinin gözü önünde gözaltına aldığını anlatan Ahdar, Sahneya'daki güvenlik şubesinde günlerce herhangi bir soru sorulmadan dövüldüğünü belirtti. Ahdar, daha sonra kardeşi ve silahlı gruplarla bağlantısı hakkında sorgulandığını, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemesine rağmen işkencenin sürdüğünü dile getirdi. Yaklaşık 3-4 ay tutulduğu şubede ismi yerine "51" numarasıyla çağrıldığını aktaran Ahdar, kadın tutuklulara yönelik cinsel şiddete de tanık olduğunu ifade etti. Sorguda yaşadığı ağır işkenceleri anlatan Ahdar, "Beni sorguya çıkardılar. Ne itiraf edeceksin? diye sordular. Ben de Ne istiyorsanız onu. Bana sorun, ben cevap vereyim. dedim. 'Hayır, kendin itiraf edeceksin. Ama itiraf etmeden önce biraz bekle, seninle işimiz var. dediler. Ardından üzerime acımasızca saldırdılar. Yine dayak attılar, üzerime su döktüler. Benimle alay ediyorlardı." dedi. Ailesine de aynı muamelelerin yapılacağı tehdidiyle zorla itirafa sürüklendiğini belirten Ahdar, gördüğü işkencelerin vücudunda kalıcı izler bıraktığını dile getirdi. Ahdar, "Tornavidayla vücuduma delikler açıyorlardı. Hala o tornavidayla açtıkları yaraların izleri duruyor." diye konuştu. Kollarından tavana asıldığını, bayıldığında üzerine su dökülerek yeniden işkenceye maruz bırakıldığını anlatan Ahdar, bu süreçte ailesinden aylarca haber alamadığını söyledi.