"ÇOCUKLARIM BENİ TANIMAMIŞTI": 2017'de cezaevinden çıkarıldıktan sonra serbest bırakılmak yerine zorla askere alındığını anlatan Ahdar, Deyrizor'a gönderildiğini ve 2019'da firar ederek evine döndüğünü söyledi. Yıllar sonra kapısını çaldığı evinde kendisini karşılayan kızının tanımadığı için korkup kaçtığını belirten Ahdar, ailesine kavuştuğu gün yaşadıklarını şöyle anlattı: "Evime döndüğümde çocuklarım beni görünce kaçmıştı. Beni tanımamışlardı. Amcam bile beni tanıyamamıştı. Kendimi yabancı gibi hissettim. Ailemin, yakınlarımın arasında oturuyordum ama kendimi bir yabancı gibi görüyordum." Çocuklarının kendisine yaklaşmakta zorlandığını dile getiren Ahdar, cezaevinde geçen yılların yalnızca kendi hayatını değil, ailesiyle ilişkilerini de etkilediğini ifade etti. Esed rejiminin devrilmesine kadar korku içinde yaşamayı sürdürdüğünü anlatan Ahdar, aynı cezaevlerinde tutulan eşiyle geceleri birbirlerine yaşadıklarını anlatarak destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Aradan geçen yıllara rağmen yaşadıklarını geride bırakamadığını belirten Ahdar, "Allah'a hamdolsun, artık birlikteyiz, geride kalanları unutalım diyoruz. Ancak ben geçmişte yaşadıklarımı unutamıyorum. Şu ana kadar kızım Farah yanıma geldiğinde bile bana karşı mesafeli davranıyor." dedi. Ahdar, rejimin devrilmesinin ardından en büyük isteğinin ailesiyle huzurlu bir yaşam sürmek ve geçmişte yaşananların tekrarlanmaması olduğunu vurguladı. Yaşadıkları nedeniyle adaletin sağlanmasını beklediğini dile getiren Ahdar, "Her evde bir yara var. Bu yaraların ülkenin her türlü kirlilikten, her türlü kötülükten arındırılmasıyla iyileşmesini diliyorum. Normal bir hayat yaşamak istiyorum. Çocuklarımızın bizim yaşadıklarımızı görmemesini, bizim yaşadıklarımızı yaşamamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.