Bursa’da tarihi keşif: Ormanlık alanda 20 santimetrelik mantar bulundu
Bursa'nın Harmancık ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda tarihi bir keşif yapıldı: Alışılmışın dışında büyüklüğe sahip bir "melki" mantarı buldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bursa'nın Harmancık ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda tarihi bir keşif yapıldı: Alışılmışın dışında büyüklüğe sahip bir "melki" mantarı buldu.
Bölgede etkili olan yağışların ardından kızı Emine Yaşar Eski ile doğaya çıkan Saadettin Yaşar, ormanlık alanda yaptıkları aramalar sırasında devasa boyutlarda bir mantarla karşılaştı. Halk arasında "melki" veya "çıntar" olarak bilinen mantarın büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen baba-kız, buldukları mantarı dikkatlice toplayarak Tavşanlı'ya getirdi.
Daha önce de sık sık mantar toplamak için ormanlık alanlara gittiğini belirten Saadettin Yaşar, ilk kez bu kadar büyük bir melki mantarına rastladığını ifade etti.
Tarihi keşif anı ve boyutları: Tavşanlı'ya getirilen ve çevresindekilerin de yoğun ilgisini çeken yaklaşık 20 santimetre çapındaki dev mantarı görenler büyüklüğüne inanamadı
20 santimetre çapındaki dev mantar...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23