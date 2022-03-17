Bakan Karaismailoğlu: Dünyada eşi olmayan bir eser bırakıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın Malkara - Çanakkale Otoyolu ile birlikte, yolun altın halkası olan 1915 Çanakkale köprümüzün açılışını hep birlikte yapacağız" dedi.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları:

Milli şair Mehmet Akif Ersoy, "Şu Boğaz harbi nedir, var mı ki dünyada eşi?" der. Biz, o benzeri yaşanmamış harbin, feda edilen canların anısını yaşatmak için dünyada eşi olmayan bir eser bırakıyoruz.

1915 Çanakkele Köprüsü, adı, mimari tasarımı ve teknik özellikleriyle aziz şehitlerimizin hatırasını bağrında taşıyan, Çanakkale Boğazı'na vurulan bir mühür ve eşsiz bir abidedir.

Köprümüz, enlerin, ilklerin ve rekorların projesidir. 2023 metre orta açıklık, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e atıftır. 318 metrelik çelik kuleleri 19 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'ne işaretti. 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürleri, top mermilerini insan üstü bir güçle sırtlayan Seyit Onbaşı'na saygımız ve selamımızdır.

Kırmızı - beyaz renkli kuleler, al bayrağımızı işaret etmektedir.

4 yıllık yapım süresi boyunca 30 bin çalışma arkadaşımız ve en yoğun zamanda 6 bin personel ve 740 adet iş makinesiyle gece gündüz çalışarak tamamladığımız projemiz, hem şehit ecdadımıza vefa borcumuz ve ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatıdır.

Değerli arkadaşlarım, projemiz sembol ve tarihi özellikleri yanı sıra teknik özellikleriyle de ülkemizdeki lider projeler arasında yer alıyor.

Malkara - Çanakkale Otoyolu ile birlikte, Çanakkale Köprümüzü akıllı ulaşım sistemleriyle donattık.