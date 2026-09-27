Bakan Işıkhan Arnavutköy Belediyesi’nin İstihdam Çalışmaları Kapsamında Üreten Gençlerle Buluştu

Arnavutköy Belediyesi, iş arayan vatandaşlarla işverenleri doğrudan buluşturmak amacıyla “İstihdam Buluşmaları” programını gerçekleştirdi. Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, iş dünyasının temsilcileri, iş arayan vatandaşlar ile Arnavutköy Belediyesi İstihdam Merkezi (ABİM) aracılığıyla iş sahibi olan vatandaşlar katıldı.

Programda ilçede faaliyet gösteren işverenlerle iş arayan vatandaşlar bir araya gelirken, farklı sektörlerdeki istihdam olanakları üzerine görüşmeler gerçekleştirildi. Buluşmada, ABİM aracılığıyla iş hayatına katılan vatandaşlar da yer aldı.

Bakan Işıkhan: “Bu Ülkenin Asıl Gücü Çalışan, Üreten, Alın Teri Döken İnsanıdır”

Programda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, “Bu ülkenin asıl gücü çalışan, üreten, alın teri döken insanıdır. Biz de devlet olarak bu emeğin yanında olmaya; iş arayan vatandaşımızla işverenimizi buluşturmaya, yeni istihdam alanları oluşturmaya ve çalışma hayatımızı daha güçlü hâle getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Işıkhan, “Bu vesileyle bir kez daha Arnavutköy Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Candaroğlu’na, Arnavutköy Belediyesi İstihdam Merkezimize, İŞKUR teşkilatımıza, işverenlerimize ve bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İşe başlayan bütün kardeşlerimize hayırlı, bereketli ve uzun soluklu bir çalışma hayatı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Candaroğlu: “Her Yıl Ortalama 2 Bin 500 Vatandaşımızın İstihdamına Vesile Oluyoruz”

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, istihdamı ilçenin kalkınmasında öncelikli başlıklardan biri olarak gördüklerini belirterek, ABİM aracılığıyla iş arayanlarla işverenler arasında güçlü bir köprü kurduklarını söyledi.

ABİM’in ulaştığı rakamları paylaşan Candaroğlu, “Bugün merkezimizde 15 bine yakın vatandaşımızın aktif CV’si bulunuyor, 900 firma sistemimizde yer alıyor. Her hafta gerçekleştirdiğimiz toplu iş mülakatlarıyla iş arayan vatandaşlarımızı işverenlerimizle doğrudan buluşturuyoruz. ABİM aracılığıyla her yıl ortalama 2 bin 500 vatandaşımızın istihdam edilmesine vesile oluyoruz” dedi.

ABİM aracılığıyla iş sahibi olan vatandaşların da programda bulunduğuna dikkat çeken Candaroğlu, “ABİM’in kapısından içeri umutla girip bugün kendi ayakları üzerinde duran; evine, ailesine ve bu şehre değer katan kardeşlerimiz bugün bizlerle birlikte bu salondalar. Bu tablo, ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bir kez daha gösteriyor” diye konuştu.

Candaroğlu, Arnavutköy’ün üretim ve istihdam kapasitesini daha ileri taşımayı hedeflediklerini belirterek, “Hedefimiz; Arnavutköy’ü sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin üreten ve büyüyen en dinamik güç merkezlerinden biri hâline getirmektir” ifadelerini kullandı.

Program, iş dünyasının temsilcileri, iş arayan vatandaşlar ve ABİM aracılığıyla istihdama katılan vatandaşların buluşmasının ardından sona erdi.