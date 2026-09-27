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Gündem Ali Karahasanoğlu’ndan dikkat çeken çağrı: İddia doğru ise paralar hemen iade edilmeli
Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan dikkat çeken çağrı: İddia doğru ise paralar hemen iade edilmeli

Yeniakit Publisher
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Ali Karahasanoğlu’ndan dikkat çeken çağrı: İddia doğru ise paralar hemen iade edilmeli

Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında sermaye piyasasındaki tartışmalı hisse işlemlerini gündemine aldı. 255 liradan alınan bir hissenin yaklaşık 5 ay sonra 4 bin 482 liradan satıldığı yönündeki bilgiyi değerlendiren Karahasanoğlu, söz konusu işlem doğruysa olağan değer artışının üzerindeki kazancın beklenmeden iade edilmesi gerektiğini yazdı.

Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında son günlerde kamuoyunun gündemine gelen fon ve hisse senedi işlemlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Karahasanoğlu, 8 Nisan’da 255 liradan alınan Özata hissesinin eylül ayında 4 bin 482 liradan satıldığı yönündeki bilgiyi hatırlatarak, yaklaşık 5 aylık süreçte gerçekleştiği aktarılan değer artışının açıklanması gerektiğini ifade etti.

Söz konusu işlemin eski bir AK Parti milletvekilinin eşi tarafından gerçekleştirildiğinin konuşulduğunu aktaran Karahasanoğlu, sorumluluğun kimde olduğunun açık biçimde ortaya konulması gerektiğini yazdı.

“Haksız kazanç olarak görülen ne varsa iade edilmelidir”

Karahasanoğlu, ayrıntıların henüz bütünüyle bilinmediğine dikkat çekerken, ilgili kişilerin savcılığın kendilerine ulaşmasını beklemeden kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini belirtti.

Hisse işleminin doğru olması durumunda olağan piyasa koşullarındaki değer artışının hesaplanabileceğini kaydeden Karahasanoğlu, bunun üzerinde kalan kazancın iade edilmesi çağrısında bulundu.

“Gerçekten böyle bir yanlış yapıldı ise, haksız kazanç olarak görülen ne varsa iade edilmelidir” diyen Karahasanoğlu, varsa suni değerleme işlemlerinin ceza hukuku açısından ayrıca soruşturulacağını ifade etti.

CHP’ye de göndermede bulundu

Karahasanoğlu yazısının devamında CHP’li belediyeler hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına da değindi. AK Parti yöneticilerinin, kendi çevrelerindeki isimler hakkında ortaya çıkan yanlışlara karşı tavır alması gerektiğini yazan Karahasanoğlu, CHP yönetiminin ise kendi belediye başkanları hakkındaki soruşturmalara aynı yaklaşımı göstermediğini ifade etti.

Karahasanoğlu, sermaye piyasasına ilişkin mevcut soruşturmanın da İstanbul’daki belediyelere yönelik soruşturmaları yürüten savcılar tarafından yürütüldüğüne dikkat çekerek, “Bu savcıların operasyonuna, bizim ‘siyasi operasyon’ yakıştırması yapmadığımızın da altını çizelim” diyerek önemli ifadelerde bulundu.

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