Bakan Hulusi Akar'dan S-400 açıklaması

Hürriyet Gazetesi Yazarı Sedat Ergin'e konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Türk-ABD ilişkileri nereye geldi? Yerinde saydığını söyleyebilir miyiz?" sorusuna Bakan Akar, "Kötüleşmedi hiç olmazsa" cevabını verdi.

"ABD Türkiye ile işbirliği yapmalı"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, uluslararası ilişkilerde özne haline gelen, etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen ülkemiz bölgesel bir güçtür. Türkiye bölgesinde ABD için güçlü, etkin ve güvenilir bir müttefiktir. Eğer ABD Ortadoğu coğrafyasında bulunacaksa Türkiye ile işbirliği yapması lazım. ABD’nin bölgede işbirliği yapacağı ülke biziz" diyen Bakan Akar şu ifadeleri kullandı:

"Biz, 2011’den bu yana ABD ve tüm müttefiklerimizle yani özellikle Suriye’de işbirliği içinde hareket etmek istedik. Hiçbir işi gizli-saklı yapmadık. Örneğin 2015 yılında Suriye’de DEAŞ’a karşı birlikte mücadele etmek üzere ABD ile bir mutabakat planını büyük ölçüde tamamladık. Ancak son anda karar değiştirip YPG ile işbirliği yapmaya yöneldiler. Keza Rakka’da da DEAŞ’a karşı birlikte hareket edebileceğimizi bildirmiştik. Buna da yanaşmadılar. En son Libya’da da birlikte hareket edebilirdik. Ancak bu konuda olumlu bir yanıt alamadık. Bizimle iş birliği yapmayınca ne olduğunu hep birlikte gördük, görüyoruz."

S-400 ve F-35 meselesi

S-400 ve F-35 meselesine de değinen Bakan Hulusi Akar, şunları söyledi:

"Daha önce de söyledim. Biz ABD ile S-400 ya da F-35 meselelerini bir şekilde çözebiliriz. Ancak ABD, Suriye’de YPG ile bir ittifak içinde hareket ettiği sürece, bu ilişkilerin en önemli meselesi olarak kalır, ilişkilerde çok ciddi sıkıntılar yaşarız. Bu, ABD ile ilişkilerde birincil konumuzdur. YPG’nin terör örgütü olarak adını koyması lazım. ‘YPG ile taktik nedenlerle bir ittifak kurmak zorundaydık’ derseniz, bunu olumlu karşılamasak bile anlayabiliriz. Ama YPG’nin PKK olmadığını söylerseniz, ‘Hayır, bu PKK değil’ derseniz, bu bizim aklımıza hakaret etmek olur. ‘Bunu yapmayın’ diyoruz. Sonuç olarak ABD’nin TIR’lar dolusu yardım gönderdiği YPG ile ilişkisini kesmesi gerekiyor."

Rusya'dan ikinci S-400 hava savunma sistemi alımı konusunda çalışmaların devam ettiğini aktaran Bakan Akar, "Bizim S-400’lerle ilgili pozisyonumuzda bir değişiklik yok. Sayın Cumhurbaşkanımız da açık ve net olarak ortaya koydu. Bu şekilde devam ediliyor. İkinci sistem üzerindeki çalışmaların sürdüğünü takip ediyoruz. Kendi planımız, programımız dahilinde uygulamalarımız devam ediyor" diye konuştu.